Juros seguem em baixa com apostas em corte de 1 ponto da Selic

Os juros futuros passaram a cair, após abrirem estáveis neste primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Os investidores dão continuidade ao movimento de baixa de segunda-feira, em meio à percepção de que o Copom irá acelerar o ritmo de corte da Selic na quarta-feira, 12, para 1 ponto porcentual, a 11,25% ao ano. Em dia de agenda fraca, a queda do dólar também pesa sobre os ajustes do mercado de renda fixa.

Pesquisa do Projeções Broadcast com 72 instituições, mostra que 68 preveem corte do juro de 1 ponto no encontro que termina na quarta-feira, três esperam queda de 1,25 ponto, enquanto uma casa estima retração de 1,50 ponto porcentual.

Às 9h44, o DI para janeiro de 2018 exibia 9,625%, de 9,670% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2019 estava em 9,35%, de 9,38% anteriormente, enquanto o DI para janeiro de 2021 estava em 9,78%, de 9,81% no ajuste anterior.

Antes da abertura dos negócios, foi divulgado que o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,31% na primeira quadrissemana de abril, ganhando força em relação ao aumento de 0,14% verificado no resultado fechado de março.

Já o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou em três das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de abril em relação à última leitura de março. No geral, o IPC-S subiu levemente de 0,47% para 0,49% entre os dois períodos.

