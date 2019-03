Juros se ajustam para baixo, com dólar e leilão do Tesouro

Os juros futuros recuam na manhã desta quinta-feira, 28, após dispararem até 20 pontos-base na abertura, refletindo uma correção, já que as taxas subiram na quarta-feira na sessão regular e ainda mais na estendida, e também com o enfraquecimento do dólar ante o real, que chegou a bater R$ 4,01, mas há pouco estava em R$ 3,96 (+0,23%), em dia de leilão de linha do Banco Central.

Além disso, em meio ao cenário político conturbado, que traz uma percepção de riscos ao andamento da reforma da Previdência, o Tesouro reduziu hoje consideravelmente a oferta de Letras do Tesouro Nacional (LTN) e Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F).

Às 10h38, o DI para janeiro de 2020 estava em 6,560%, na mínima, de 6,566% de ontem. O DI para janeiro de 2021 marcava 7,24%, de 7,27%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 exibia 8,40%, na mínima, de 8,47% no ajuste anterior. Já o DI para janeiro de 2025 estava em 8,97%, de 9,05% no ajuste de ontem.