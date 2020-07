Juros renovam mínimas com maior apetite a risco, dólar e notícias de vacinas

O ajuste coincidiu com aceleração da baixa do dólar - (Foto: Reprodução)

Os juros futuros renovaram na manhã desta quarta-feira, 15, as mínimas da sessão ao longo de toda a curva a termo. Os vencimentos curtos ainda estão perto da estabilidade enquanto os longos acentuaram bem a queda. O ajuste coincidiu com aceleração da baixa do dólar.

Operadores atribuem a baixa dos DIs ao aumento do apetite a risco, diante do bom humor externo, em meio à repercussão de notícias sobre avanços em testes de possíveis vacinas para a covid-19, uma delas da Moderna e outra da Universidade de Oxford.

Às 9h53, o DI para janeiro de 2022 indicava a mínima de 3,000% ante 3,012% no ajuste anterior, enquanto o DI para janeiro de 2027, 6,33% (6,32% na mínima e 6,42% ontem no ajuste).