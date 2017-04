Juros recuam com resultado do 1º turno da eleição francesa e revisão de IPCA

Os juros futuros recuam na manhã desta segunda-feira, 24, juntamente com o dólar, precificando o resultado das eleições na França e as revisões para baixo no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2017 e 2018 na pesquisa Focus.

Os mercados globais reagem à vantagem ontem do candidato centrista Emmanuel Macron no primeiro turno da eleição presidencial da França. Macron vai disputar o segundo turno do pleito com Marine Le Pen, da extrema direita, no dia 7 de maio.

Na Pesquisa Focus, o mercado reduziu a expectativa para o IPCA em 2017 de 4,06% para 4,04% - bem abaixo do centro da meta de inflação (4,5%). Já a projeção para o IPCA de 2018 foi de 4,39% para 4,32%. A projeção para Selic foi mantida em 8,50% para 2017 e 2018.

Às 9h32, o DI para janeiro de 2018 exibia 9,510%, de 9,565% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2019 estava em 9,32%, na mínima, de 9,40%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 exibia 9,87%, de 9,96% no ajuste anterior.

O dólar à vista caía 0,96%, aos R$ 3,1251. O dólar futuro para maio recuava 0,79%, aos R$ 3,1295.

