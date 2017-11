Juros recuam com IPCA de outubro perto do piso do intervalo das projeções

A alta de 0,42% do IPCA de outubro veio perto do piso do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast (de 0,40% a 0,55%, com mediana positiva de 0,48%) e ampara a queda dos juros futuros, segundo um operador de renda fixa. Em setembro, o IPCA havia subido 0,16%, segundo o IBGE.

Às 9h36 desta sexta-feira, 10, o DI para janeiro de 2019 exibia 7,24%, de 7,28% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2020 estava em 8,44%, de 8,49%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 marcava 9,23%, de 9,27% no ajuste de quinta-feira (9).

Mais cedo, além do IPCA, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve um avanço de 0,37% em outubro, após a deflação de 0,02% registrada em setembro. Como resultado, o índice acumulou uma elevação de 1,62% no ano e de 1,83% em 12 meses. Em outubro do ano passado, o INPC havia registrado 0,17%.