Juros recuam com dólar e suspensão de restrições a carnes por Coreia do Sul

Os juros futuros recuam, em sintonia com o dólar. Traz alívio também a queda do embargo imposto pela Coreia do Sul à importação de frango brasileiro, segundo um operador de renda fixa.

Há expectativas no mercado de que o Ministério da Agricultura conseguirá convencer Europa, China, Hong Kong e Chile a retirarem também as restrições adotadas, disse a fonte.

Às 9h38, o DI para janeiro de 2018 exibia 9,975%, de 9,995% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2019 estava em 9,51%, de 9,55%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 exibia 9,94%, de 9,99% no ajuste de segunda.

