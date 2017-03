Juros passam a subir com dólar em cenário de incertezas locais e nos EUA

Os juros futuros abriram a sexta-feira, 24, estáveis à espera de definições externas e internas, mas passaram, pressionados pelo dólar. Na quinta, os juros futuros subiram, refletindo a falta de clareza do governo sobre como irá cobrir o rombo de R$ 58,2 bilhões no Orçamento este ano e o recuo na proposta da reforma da Previdência.

O investidor está atento ainda aos Estados Unidos, e em saber qual é a base de apoio do presidente Donald Trump no Congresso, após o adiamento para esta sexta da votação do projeto republicano para a área da saúde que substitui o "Obamacare". Trump ameaçou na quinta manter o sistema atual e seguir para tratar de outros temas, caso perca na votação dos deputados nesta sexta-feira

Às 9h44, o DI para janeiro de 2018 estava em 9,98% (máxima), de 9,970% no ajuste de quinta. O DI para janeiro de 2019 estava em 9,59%, ante 9,56%. E o DI para janeiro de 2021 subia a 10,05%, de 10,02% no ajuste de quinta.

