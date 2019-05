Juros operam estáveis e com liquidez reduzida à espera de Previdência e Copom

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta terça-feira, 7, e com liquidez bem reduzida, à espera do início das discussões da reforma da Previdência, que devem começar na quarta-feira, dia 8, e na expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), também nesta quarta-feira.

Às 9h45 desta terça, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 marcava 7,04%, mesma taxa do ajuste de segunda-feira (6). O DI para janeiro de 2023 exibia 8,16%, de 8,15% no ajuste da véspera. O vencimento para janeiro de 2025, por sua vez, estava em 8,68%, ante 8,67% no ajuste anterior.