Juros não deveriam subir de novo até que inflação suba, diz Kashkari, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou nesta segunda-feira que a taxa de juros não deveria subir de novo até que haja mais evidências de que a inflação está subindo.

Segundo Kashkari, que vota nas reuniões de política monetária do Fed, ainda apontou que as recentes ações "hawkish" do BC, a favor do aperto monetário, podem explicar a persistente fraqueza na inflação.

"Minha preferência seria para não elevar os juros novamente até que atinjamos, de fato, a meta de 2% na inflação, na base anual", disse. O dirigente afirmou que só mudaria a trajetória de política monetária, apoiando um aperto, caso houvesse "uma grande queda na taxa de emprego".

Em seu discurso, que foi baseado em artigo, Kashkari afirmou que a fraqueza na inflação pode ser resultado das próprias ações do Fed. Ele explicou que a partir do momento em que os dirigentes começaram a discutir a redução do balanço patrimonial do BC, a política monetária está em uma trajetória de aperto que tirou parte do fôlego da economia.

"Eu acredito que as causas mais prováveis para a persistente inflação baixa são o mercado de trabalho deficiente e a queda das expectativas com a inflação", disse.

"A economia provavelmente teria tido uma performance melhor se o Fed não tivesse removida a acomodação monetária", declarou. Segundo ele, o Fed deve ter elevado os juros em parte, porque acreditava que a política monetária estava fornecendo mais estímulos do que realmente estava. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários