Juros futuros têm sessão de queda firme e fecham nas mínimas

Os juros futuros fecharam em queda firme, com as taxas dos principais contratos nas mínimas, a sessão regular desta sexta-feira, 16. A trajetória descendente se aprofundou à tarde, principalmente na última hora de negócios, em meio à aceleração da queda do dólar ante o real, levando a moeda de volta aos R$ 3,21.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 encerrou com taxa de 6,620% (mínima), de 6,655% na quinta-feira, no ajuste; a do DI para janeiro de 2020 fechou na mínima de 7,71%, de 7,83% no ajuste anterior; e a do DI para janeiro de 2021 caiu de 8,72% para 8,62% (mínima). Nos longos, a taxa do DI para janeiro de 2023 encerrou em 9,47%, de 9,53%.

O mercado de juros não teve um fator específico a conduzir as taxas, que continuaram se beneficiando da sinalização da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de que, em determinadas circunstâncias, o ciclo de flexibilização da política monetária pode não ter terminado em fevereiro. Além disso, os investidores veem um cenário tranquilo para a inflação

À tarde, o dólar se firmou em queda, favorecendo as mínimas nos DIs, influenciado por fluxo de entradas. Às 16h41, a moeda no segmento à vista caía 0,37%, aos R$ 3,2166.