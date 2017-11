Juros futuros sobem com dólar em meio à cautela com a reforma da Previdência

Os juros futuros operavam em alta na manhã desta quinta-feira, 30, na esteira do dólar forte ante o real e da indefinição sobre a reforma da Previdência, de acordo com um operador de renda fixa.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está em segundo plano. Mostrou taxa de desocupação 12,2% no trimestre encerrado em outubro, em linha com a mediana das projeções.

Às 9h53, o DI para janeiro de 2019 exibia 7,12%, de 7,13% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2020 estava em 8,44%, de 8,41% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2021 exibia 9,34%, de 9,33%.

No câmbio, o dólar à vista subia 0,53%, aos R$ 3,2548. O dólar futuro de janeiro, mais líquido a partir desta quinta, estava em alta de 0,28%, aos R$ 3,2540.

No exterior, os juros dos Treasuries seguem em alta, beneficiados pela possível votação nesta quinta da reforma tributária no Senado norte-americano, após o forte PIB de 3,3% do país no terceiro trimestre do ano.