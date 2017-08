Juros futuros fecham em queda firme com IPCA-15 e aprovação da TLP

Os juros futuros fecharam em queda firme ao longo de toda a curva nesta quarta-feira, 23, refletindo um conjunto de notícias domésticas positivas, com destaque para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de agosto no piso das estimativas dos analistas e a aprovação da criação da Taxa de Longo Prazo (TLP) na comissão mista do Congresso. A final da sessão regular, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) encerrou (312.770 contratos) com taxa de 7,94%, de 8,04% no ajuste de terça-feira.

A taxa do DI para janeiro de 2020 (208.875 contratos) caiu de 8,87% para 8,75% e a do DI para janeiro de 2021 (260.720 contratos), de 9,49% para 9,38%. A taxa do DI para janeiro de 2023 (54.215 contratos) fechou em 10,00%, de 10,09%.

As taxas já começaram o dia em queda, repercutindo o IPCA-15 de agosto, de 0,35%, que ficou no piso das estimativas e animou o mercado com relação à possibilidade de o Comitê de Política Monetária (Copom) manter o ritmo de corte da Selic em 1 ponto porcentual no encontro de setembro. As estimativas coletadas pelo Produto Interno Bruto (PIB) iam de 0,35% a 0,60%, com mediana de 0,40%.

Ao longo da manhã, os juros foram ampliando o ritmo de queda na medida em que os trabalhos da comissão para a votação da Medida Provisória (MP) 777, que cria a TLP, iam avançando. A MP foi aprovada por 17 votos a 6 por volta das 13h30, quando os juros bateram as mínimas da sessão.

Há expectativa de que a medida possa passar ainda nesta quarta pela votação no plenário da Câmara. O texto tem de ser aprovado na Câmara e Senado até dia 6 de setembro, se não perderá a validade.

A TLP, definida pela variação das taxas das NTN-B, vai substituir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nas concessões de empréstimos do BNDES, eliminando subsídios implícitos ao crédito. Além disso, o mercado considerou que o placar foi confortável o bastante para fortalecer o governo em futuras pautas, como as reformas tributária e da Previdência.

Também tem sido bem recebidas as propostas do Programa de Parcerias de Investimento, que propõe a concessão de 57 novos projetos, entre eles a da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), conhecida como "raspadinha", desestatização da Casa da Moeda, 14 aeroportos, incluindo o de Congonhas. O valor total de investimentos previstos em todo o período de concessão é de R$ 44 bilhões.

