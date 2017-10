Juros futuros caem, pressionado por dólar e percepção de ambiente político

Os juros futuros operam em baixa nesta quarta-feira, 18, pressionados pelo dólar mais fraco ante o real e a percepção, na visão do mercado financeiro, de que o ambiente político doméstico está mais tranquilo. Segundo operadores de renda fixa, o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br)de agosto fica em segundo plano, mas como veio fraco colabora com o viés de baixa dos juros futuro.

Às 9h42, o DI para janeiro de 2019 estava a 7,24%, na mínima, de 7,26% no ajuste de terça. O DI para janeiro de 2020 estava a 8,19%, de 8,21% no ajuste anterior. Já o DI para janeiro de 2021 estava em 8,91%, ante 8,93% no ajuste anterior.

No câmbio, o dólar à vista recuava 0,13%, aos R$ 3,1590. O dólar futuro de novembro estava estável, aos R$ 3,1645. Na máxima, após a abertura, registrou R$ 3,1735 (+0,28%) e, na mínima, há pouco, caiu até R$ 3,1615 (-0,09%).

Mais cedo, o Banco Central informou que o IBC-BR caiu 0,38% em agosto ante julho de 2017, com ajuste, após ter subido 0,36% em julho (dado já revisado). O índice de atividade calculado pelo BC passou de 135,57 pontos para 135,05 pontos na série dessazonalizada de julho para agosto - menor patamar para o IBC-Br com ajuste desde maio (134,45 pontos).

A baixa ficou dentro do intervalo obtido entre analistas do mercado financeiro consultados pelo Broadcast Projeções, que esperavam resultado entre -1,00% e +0,10% (mediana de -0,30%).

Na comparação entre os meses de agosto de 2017 e agosto de 2016, houve alta de 1,64% na série sem ajustes sazonais - pior que o apontado pela mediana (+1,90%) das previsões de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Broadcast Projeções (+1,30% a +2,30% de intervalo).

O patamar de 139,92 pontos é o melhor para meses de agosto desde 2015 (141,03 pontos).