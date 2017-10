Juros futuros caem com dólar à espera do Copom e votação de denúncia contra Temer

Os juros futuros operam em baixa, na esteira do dólar fraco ante o real. A moeda norte-americana está em baixa no mercado doméstico refletindo ajustes de posições e uma realização de ganhos recentes, que estão acumulados em 2,79% nas últimas cinco sessões.

Com liquidez ainda fraca, as taxas futuras de longo prazo recuam depois de três sessões seguidas em alta, enquanto os vencimentos de curto e médio prazos exibem viés de baixa. Os investidores estão à espera do desfecho da reunião do Copom e da votação da segunda denúncia criminal contra o presidente Michel Temer.

Às 9h50, o DI para janeiro de 2019 marcava 7,26%, de 7,27% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2020 exibia 8,22%, de 8,25%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 8,91%, de 8,95% no ajuste anterior.

No câmbio, o dólar à vista caía 0,35%, aos R$ 3,2395. O dólar futuro de novembro recuava 0,18%, aos R$ 3,2415.