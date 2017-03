Juros fecham em baixa com expectativa de queda da inflação, Treasuries e fiscal

Os juros futuros encerraram a terça-feira, 21, em queda ao longo de toda a curva a termo na BM&FBovespa, destoando do perfil cauteloso dos negócios com câmbio e ações. Segundo profissionais nas mesas de renda fixa, os juros domésticos acompanharam o movimento de baixa das taxas em outros países, sobretudo o rendimento dos Treasuries, e internamente, responderam à expectativa ainda melhor para o cenário inflacionário depois da crise da carne, que deve aumentar a oferta interna do produto.

Além do mais, o mercado aguarda o relatório bimestral de despesas e receitas que o governo divulga na quarta-feira, 22, confiante num forte contingenciamento do Orçamento que deve evitar a necessidade de aumento de impostos.

No fim da sessão regular, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2018 (106.150 contratos) fechou em 9,955%, de 9,995% no ajuste de segunda-feira. A taxa do DI janeiro de 2019 (218.605 contratos) encerrou na mínima de 9,48%, de 9,55% no ajuste anterior. A taxa do DI janeiro de 2021 (184.620 contratos) terminou na mínima de 9,92%, de 9,99%.

As taxas estiveram em queda desde a parte da manhã e persistiram com sinal de baixa mesmo diante da piora do clima no exterior, que levou o dólar a ampliar a alta ante o real e a bater máximas. "A questão política nos EUA está pesando nos ativos, mas o mercado de juros se comporta de forma diferente, com viés otimista", constatou o economista-chefe da Icatu Vanguarda, Rodrigo Melo.

Ele cita como influência para a trajetória baixista a expectativa de que a suspensão dos embarques de carne para vários países pode elevar a oferta interna e, com isso, reduzir os preços e, logo a inflação. Esse é o clima que precede a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de março, na quarta, cujas estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast vão de 0,08% a 0,20%, com mediana de 0,14%.

Quanto ao fiscal, há grande expectativa com relação ao anúncio de um corte no Orçamento também na quarta, de até R$ 65 bilhões conforme apurou o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), que possa evitar o aumento de impostos para o cumprimento do limite do déficit fiscal de até R$ 139 bilhões em 2017.

No exterior, o movimento de fuga para a qualidade é conduzido pelo ceticismo sobre a aprovação das propostas do presidente americano, Donald Trump, que tem dificuldades para convencer os republicanos no Congresso a apoiar sua proposta de reforma do programa de saúde.

Os investidores já trabalham com a possibilidade de outros projetos - redução de impostos, gastos com infraestrutura e reforma na regulação bancária - serem postergados. Com isso, o yield da T-Note de dez anos estava em 2,42% às 16h33.

