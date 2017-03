Juros fecham com alta moderada após recuo do governo com Previdência

Os juros futuros de curto prazo fecharam estáveis, enquanto os demais vencimentos tiveram alta moderada, influenciada pela reação à decisão do governo de excluir servidores estaduais e municipais da proposta de reforma da Previdência. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de março, que mostrou inflação de 0,15%, veio no piso para o mês desde 2009 (0,11%), o que ajudou a limitar o avanço das taxas futuras, ao endossar a avaliação de que há espaço para aceleração do ritmo de corte da Selic para 1 ponto porcentual nos próximos encontros do Comitê de Política Monetária (Copom).

Ao final da sessão regular, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2018 (99.785 contratos) tinha taxa de 9,955%, mesmo patamar do ajuste de terça. A taxa do DI janeiro de 2019 (184.200 contratos) subiu de 9,48% para 9,53%. A taxa do DI janeiro de 2021 (153.695 contratos) encerrou a 9,99%, de 9,92%.

Na terça à noite, o presidente Michel Temer anunciou que a proposta de reforma da Previdência não vai mais incluir a revisão das regras para servidores estaduais e municipais, no primeiro recuo oficial do governo na proposta da reforma. Segundo apurou o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), a decisão foi motivada por um pedido dos deputados, que estavam se sentindo pressionados em suas bases eleitorais. O mercado teme que isso possa abrir precedente a novas concessões, que poderiam desidratar o texto original, enfraquecendo, assim, a potência do ajuste fiscal.

Quanto ao IPCA-15, a taxa de 0,15% ficou perto da mediana das estimativas, de 0,14%, coletadas pela pesquisa do Projeções Broadcast. Em 12 meses, a inflação está em 4,73%, mais perto da meta central de 4,5%.

O mercado agora aguarda a divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, que vai trazer o contingenciamento do Orçamento para este ano, necessário para ajudar no cumprimento do limite de déficit de até R$ 139 bilhões. O mercado trabalha com a possibilidade de um número em torno de R$ 40 bilhões. O anúncio será feito ainda nesta quarta, mas não há horário definido.

