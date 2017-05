Juros do cheque especial e do empréstimo pessoal caem em maio

A taxa de juros do cheque especial caiu na primeira semana de maio em quatro das seis instituições financeiras pesquisadas pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP). Segundo a pesquisa, duas instituições também reduziram os juros do empréstimo pessoal. Fazem parte da pesquisa do Procon-SP os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.

No cheque especial, a taxa média praticada pelos bancos pesquisados foi de 13,48% ao mês (a.m.), inferior ao mês anterior, quando atingiu 13,53% a.m., representando uma queda de 0,05 ponto percentual. A maior queda foi promovida pelo Itaú, que alterou a taxa de 13,23% a.m para 13,15% a.m., variação negativa de 0,6% em relação a taxa de abril.

O Bradesco também reduziu os juros do cheque especial, de 13,49% a.m. para 13,41% a.m. (queda de 0,59%); o Santander, de 15,43% a.m. para 15,35% a.m., variação negativa de 0,52%; e o Banco do Brasil baixou a taxa de 12,89% a.m. para 12,84% a.m., variação negativa de 0,39%.

A Caixa e o Safra mantiveram inalteradas suas taxas de juros do cheque especial, em 13,55% a.am. e 12,6 a.m., respectivamente.

Empréstimo

Já no empréstimo pessoal, a taxa média de juros dos bancos pesquisados foi de 6,37% a.m., 0,03 ponto percentual menor em relação à do mês anterior, que foi de 6,40% a.m. O Santander reduziu a taxa de 7,99% a.m. para 7,89% a.m (variação negativa de 1,25% em relação ao mês anterior) e o Bradesco, de 6,54% a.m. para 6,46% a.m. (queda de 1,22%). Os demais bancos pesquisados mantiveram suas taxas.

Cautela

Especialistas do Procon-SP alertam que, apesar do cenário de queda nas taxas de juros, o consumidor deve evitar essas linhas de crédito, que estão entre as mais caras do mercado. No entanto, se realmente for necessário recorrer ao cheque especial ou ao empréstimo pessoal, é imprescindível que o consumidor verifique cuidadosamente, antes de contratar, as taxas, os juros, encargos e todas as condições previstas em contrato e compará-las com outras modalidades de crédito com juros menores, como por exemplo, as do empréstimo consignado.

