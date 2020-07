Juros: DIs voltam à estabilidade em linha com mínima do dólar após dado dos EUA

Às 10h05, o DI para 2027 já voltava para perto do ajuste anterior, com taxa de 6,46%, ante 6,48% no ajuste de quarta-feira - (Foto: Reprodução)

Os juros futuros devolveram o ajuste para cima nesta quinta-feira, em sintonia com a aceleração da queda do dólar até nova mínima, em resposta ao indicador sobre auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Houve queda a 1,314 milhão de solicitações, ficando abaixo da expectativa de 1,388 milhão de solicitações, ajudando em uma percepção melhor sobre a retomada no pós-covid-19.

Às 10h05, o DI para 2027 já voltava para perto do ajuste anterior, com taxa de 6,46%, ante 6,48% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2023, o mais líquido, estava em 4,19%, de 4,17% no ajuste anterior. O dólar à vista valia R$ 5,2657, queda de 1,57%.