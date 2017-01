Juros curtos e intermediários invertem sinal e fecham com leve viés de alta

No turno da tarde, a maior parte das taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) inverteu o movimento de queda observado na parte da manhã e passou a subir. Os principais vencimentos curtos e intermediários fecharam com leve viés de alta nesta segunda-feira, 23. O DI mais longo, para janeiro de 2021, também havia invertido o sinal e passara a subir, mas acabou encerrando a sessão regular com leve viés de baixa.

A virada aconteceu depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado a remoção da maior economia do mundo da Parceria Transpacífico (TPP), um acordo comercial entre 12 nações negociado pelo presidente Barack Obama. A notícia confirma um dos planos que anunciou durante a campanha de dar maior proteção à economia americana, encerrando iniciativas e acordos de maior abertura comercial.

"A decisão de Trump de remover os EUA do TPP acende uma luz amarela. Se ele fizer tudo o que prega, o mercado vai ter volatilidade, e algumas posições terão de ser desfeitas", afirmou o operador da mesa de renda fixa da corretora Renascença Luis Felipe Laudisio dos Santos.

No fim da sessão regular, o DI para janeiro de 2018 fechou a 10,94% ante 10,93% no ajuste de sexta-feira. Na mínima intraday, mais cedo, marcara 10,91% e, na máxima, 10,945%.

O DI para janeiro de 2019 fechou a 10,43% ante 10,40%. Na mínima intraday, chegou a exibir 10,31% e, na máxima, 10,44%. E o DI para janeiro de 2021 fechou a 10,61% ante 10,62% no ajuste de sexta-feira, tendo exibido 10,56% na mínima do dia e 10,65% na máxima.

