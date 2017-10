Juros aceleram alta na reta final e principais taxas fecham nas máximas

Os juros futuros fecharam a sessão regular desta terça-feira, 3, em alta, renovando máximas na última hora de negócios, enquanto o Ibovespa continuou acelerando os ganhos e também batendo máximas intraday. Nos juros, segundo profissionais da área de renda fixa, o movimento nesta reta final foi atribuído a um reforço na desmontagem de posições vendidas de players mais interessados na evolução do mercado de ações.

As taxas futuras já vinham, no entanto, levemente pressionadas por um desconforto com a informação de que o governo estuda mudanças no recolhimento dos depósitos compulsórios e por um movimento de correção após a forte queda recente.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2019 subiu de 7,25% no ajuste de segunda-feira para 7,29% e a taxa do contrato DI para janeiro de 2020 fechou na máxima de 8,16%, de 8,08% no ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2021 fechou na máxima de 8,85%, de 8,77% no ajuste de segunda, e a do DI para janeiro de 2023 avançou de 9,47% para 9,53%, também na máxima.

Segundo matéria publicada nesta terça pelo jornal O Globo, o Banco Central estuda diminuir compulsórios sobre depósitos a prazo, dentro de um contexto de continuar a limpeza de normas e burocracias começada em janeiro, reduzindo regras criadas pela gestão anterior para estimular setores específicos da economia. Na leitura dos agentes, a medida poderia reduzir o espaço para a queda da Selic na medida em que pode turbinar o mercado de crédito, pressionando o consumo e a inflação.

Alguns profissionais viram a trajetória desta terça como uma correção. "As taxas recuaram bastante no passado recente, tem espaço para ajuste considerando um Fed ligeiramente mais 'hawkish' (mais duro). O movimento é modesto e perfeitamente compreensível diante de tudo o que o mercado melhorou", disse o estrategista de renda fixa da CA Indisuez Brasil, Vladimir Caramaschi.

