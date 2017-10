Juro futuro ronda estabilidade em meio à queda do dólar à vista e IPCA-15 fraco

Os juros futuros rondavam os ajustes anteriores nesta sexta-feira, 20, após começarem com viés de alta. A perda de força das taxas futuras refletiu a virada do dólar para o lado negativo ante o real em meio a expectativas de ingressos de fluxo cambial, além do fraco Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de outubro, que subiu 0,34%, ficando praticamente na mediana das estimativas, de 0,35%.

Segundo um operador de renda fixa, sem um condutor forte para os juros, a liquidez nesta sexta deve seguir reduzida, com investidores evitando arriscar posições.

Às 9h55, o DI para janeiro de 2019 marcava 7,23%, igual ao ajuste de quinta. O DI para janeiro de 2020 exibia 8,15%, de 8,16%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 seguia em 8,83%, mesma taxa do ajuste anterior.

No câmbio, o dólar à vista caía 0,04%, aos R$ 3,1749. O dólar futuro de novembro seguia em alta, aos R$ 3,1790 (+0,22%).