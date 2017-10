Jungmann: indústria de defesa terá salto de competitividade com linha do BNDES

A indústria nacional de defesa deverá passar por um salto de competitividade com a linha de financiamento criada pelo BNDES para exportações do setor, afirmou o ministro da Defesa, Raul Jungmann.

De acordo com ele, a linha de financiamento país a país, uma conquista após espera de quase duas décadas, possibilita equiparar os preços domésticos aos internacionais. Jungmann participa hoje de evento organizado pela Força Aérea Brasileira (FAB) para discutir financiamento a projetos da área de defesa.

Em sua exposição, o ministro reforçou a importância do setor para a economia do País. "A base industrial de defesa é responsável por 3,7% do PIB, é uma contribuição de grande relevância para o desenvolvimento".

Jungmann salientou ainda o efeito "spill over" da área para outras indústrias, com aumento da produtividade geral e impactos positivos sobre emprego e renda.

Sobre restrições orçamentárias, o ministro afirmou que os projetos estratégicos da FAB não sofreram descontinuidade. O projeto Gripen, por exemplo, caminha dentro do cronograma previsto, diz. "Em 2019, teremos as cinco aeronave que estão sendo desenvolvidas na Suécia".