Juiz manda pôr pai de empresário procurado na Carne Fraca na lista da Interpol

O juiz Marcos Josegrei da Silva, da 14.ª Vara Federal em Curitiba, mandou nesta terça-feira, 21, incluir o mandado de prisão contra Nilson Alves Ribeiro, pai do empresário Nilson Umberto Sachelli Ribeiro, na difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

O advogado do empresário, Alexandre Crepaldi, declarou que o pai do cliente dele está na Europa, onde vive há 15 anos. "Descabida (a inclusão na Interpol). Se for preso lá, nós temos correspondentes na Itália e tomaremos previdências cabíveis. Ele é cidadão italiano e está legal. Residente na Itália há mais de 15 anos. Não tem por que ele vir para o Brasil", declarou.

Procurado na Operação Carne Fraca, Sachelli Ribeiro, ligado ao Frigobeto, se apresentaria espontaneamente à Polícia Federal (PF) em Foz do Iguaçu (PR) nesta terça-feira, 21. A informação foi dada por Crepaldi e pelo advogado Marcos Gimenez e confirmada em ofício da Polícia Federal (PF) ao juiz Silva.

"Estamos apresentando (Nilson Umberto Sachelli Ribeiro), ninguém vai fugir", afirmou Crepaldi. A decisão do juiz, que autorizou as prisões na sexta-feira, 17, liga Sachelli Ribeiro e Nilson Alves Ribeiro ao Frigobeto Frigoríficos e Comércio de Alimentos Ltda. Segundo a investigação, Sachelli Ribeiro negociou propina com o então chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Agricultura Fábio Zanon Simão para abrir um abatedouro de cavalos.

Veja Também

Comentários