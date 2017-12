Juiz indefere pedido da Oi para bloquear reunião de CA e reitera decisões

O juiz da 7ª vara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro indeferiu o pedido encaminhado à justiça para bloquear reunião do Conselho de Administração convocado para esta sexta-feira, 15, por volta do meio dia.

Segundo o juiz, a companhia mostrou-se excessivamente cautelosa com a petição, uma vez que ele mesmo já deliberou que o Conselho de Administração não tem "qualquer ingerência sobre o plano de recuperação judicial, cuja responsabilidade de elaboração é da competência exclusiva e pessoal do presidente da companhia", a qual, já cumpriu na entrega do plano na data por ele fixada.

A entrega do plano foi feita no dia 12 de dezembro.