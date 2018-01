Jucá: se Câmara aprovar Previdência em fevereiro, texto virá ao Senado em março

Às vésperas do fim do recesso parlamentar, Jucá apontou que os trabalhos no Senado deverão focar medidas que "impulsionam o crescimento econômico e ajudam a criar empregos" - Foto: IstoÉ

Líder do governo no Senado e presidente do MDB, o senador Romero Jucá (RR) reforçou nesta tarde de terça-feira, 30, que o calendário de votações do Senado está em dia, mas que propostas importantes do governo Michel Temer poderão entrar na pauta, caso avancem como o esperado pela base.

"O calendário de votações no Senado está em dia, mas propostas fundamentais para o governo, como a reforma da Previdência, ainda aguardam deliberação da Câmara dos Deputados. Se a reforma da Previdência for aprovada em fevereiro, o texto virá em março para o Senado", afirmou o senador em sua página oficial no Twitter.

Às vésperas do fim do recesso parlamentar, Jucá apontou que os trabalhos no Senado deverão focar medidas que "impulsionam o crescimento econômico e ajudam a criar empregos". O senador citou ainda "urgência" em matérias voltadas a temas como segurança pública, saúde, e ao setor elétrico, "cuja arrecadação está no orçamento". Neste caso, o senador fez referência ao processo de privatização da Eletrobras, que é alvo de forte resistência no Congresso.