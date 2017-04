O líder do governo no Senado Federal, Romero Jucá (PMDB-RR), defendeu a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso para apurar as contas da Previdência. Ele disse que já assinou o requerimento de abertura da CPI e, se for instalada, será membro da Comissão.

Segundo Jucá, a CPI é importante para desmistificar de vez as diversas versões de a Previdência no Brasil "dá lucro e não está quebrada". "Nada melhor do que os números", afirmou.

Veja Também

Comentários