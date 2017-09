Jucá: decisão sobre usinas da Cemig será feita no processo de venda

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse que o modelo de concessão das usinas da Cemig será decidido detalhadamente durante o processo de venda, marcada para ocorrer na quarta-feira, 27, em leilão na cidade de São Paulo. O tema, segundo Jucá, ainda não foi decidido.

Na véspera da licitação, a Cemig ainda negocia em Brasília a possibilidade de ficar com o controle, ao menos, da Hidrelétrica de Miranda, uma das quatro usinas da estatal que o governo irá leiloar. Para o peemedebista, o governo "tem interesse que Minas Gerais participe com igualdade" de condições ante eventuais concorrentes.

"Eu conversei com o governador Fernando Pimentel e parlamentares. O governo (federal) tem todo interesse que Minas participe com igualdade. O governo não pode criar desigualdade sob pena de responder pelo próprio processo de irregularidade do leilão", disse Jucá.

Questionado sobre a possibilidade de o governo retirar a Usina de Miranda do pacote que será oferecido ao setor privado, Jucá respondeu que essa "não é uma decisão que estamos discutindo". "É uma decisão do setor que trata das Parcerias Público Privadas e dos leilões", disse, ao comentar que há aspectos do tema que são questionados na Justiça. "Não há como antecipar qualquer decisão sobre isso".

Jucá comentou que "espera que Minas possa efetivamente comprar aquelas usinas que sejam estratégicas". Além disso, o governo acredita que a venda possa ser rentável aos cofres públicos. "Espero que o leilão dê um bom resultado de recursos para o governo."

