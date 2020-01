JSL apresenta novo pedido de registro de IPO da Vamos Locação

A JSL apresentou nesta sexta-feira, 31, pedido de registro da oferta pública primária e secundária de ações da Vamos, sua locadora de caminhões, máquinas e equipamentos. Em fevereiro do ano passado, a empresa chegou a protocolar o pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da subsidiária, mas desistiu dois meses depois, de acordo com fontes de mercado, por falta de demanda para a operação.

A oferta, que inclui esforços de colocação no exterior, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Vamos nesta sexta-feira.

No encontro também foi aprovada a apresentação do pedido de adesão da Vamos ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3.

Conforme fato relevante divulgado nesta sexta, "a oferta está sujeita à concessão dos registros pela CVM e às condições de mercado".

Pouco antes do fechamento deste texto, a ação ON da JSL recuava 1,54% na bolsa paulista, negociada a R$ 33,22.