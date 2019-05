Joice Hasselmann diz que reforma será aprovada na Câmara até fim do 1.º semestre

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), disse durante abertura da 35.ª Apas Show, em São Paulo, que a reforma da Previdência será aprovada até o fim do primeiro semestre na Câmara. "Pela nossa força aqui, a gente aprova certamente na Câmara até o final do primeiro semestre. A questão é o tamanho que se aprova. A gente não pode fazer uma lipoaspiração na Previdência. Ela não pode ser magrela. Tem de ser igual eu, fortinha", disse, arrancando aplausos da plateia de supermercadistas.

Ela disse ainda que há tempo hábil para que a Previdência seja aprovada neste período. "A gente está trabalhando para levá-la direto a Plenário após a comissão especial", afirmou. Ela cobrou ainda o apoio do setor para pressionar os deputados para aprovarem a reforma. "Se todos os parlamentares fizerem o seu trabalho direitinho, a gente consegue marcar este golaço e aí é só esperar que a gente parte para a reforma tributária", disse a deputada.

Na sua fala, ela disse ainda que a reforma previdenciária é um tema que pode unir prefeitos e governadores "independente de partidos". "Interessa a todos municípios, a todos os Estados, a todos os governadores, a todos os prefeitos", disse.