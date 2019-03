A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo no Congresso Nacional, se somou ao senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) nos elogios ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Joice tratou de defender o político de "um movimento nas redes para colar em Rodrigo Maia a pecha de que ele é contra a Nova Previdência", o que, segundo a deputada, é uma campanha mentirosa.

De acordo com a deputada, Maia é um dos que "mais tem trabalhado" pela aprovação "logo" do "principal plano do governo", a reforma da Previdência. "Na prática, sem Maia, a coisa não vai e o Brasil empaca. Simples assim", escreveu a líder do governo.

Pouco antes, também pelo Twitter, Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) também saiu em defesa do presidente da Câmara, dizendo que Maia é "fundamental na articulação para aprovar a Nova Previdência". Para o senador, Maia "está engajado em fazer o Brasil dar certo".