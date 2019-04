Jerônimo Antunes renuncia do cargo no Conselho da Petrobras

A Petrobras informou hoje (18) que Jerônimo Antunes renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da estatal, por razões pessoais. Ele também sai dos comitês do conselho dos quais fazia parte.

Em nota, divulgada na manhã de hoje (18), a Petrobras informou que “aguardará a indicação do substituto pelo acionista controlador”, que é a União.

O indicado será submetido aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo a análise de conformidade e integridade necessária ao processo sucessório da Petrobras.

Em janeiro, por decisão do Conselho de Administração, Jerônimo Antunes assumiu interinamente as funções da presidência do colegiado após as renúncias do então presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, e do conselheiro Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, no dia 1º.

Jerônimo Antunes se tornou membro do Conselho de Administração da Petrobras em julho de 2015. Desde setembro do mesmo ano, passou a integrar o Comitê de Auditoria, do qual ocupou a presidência a partir de agosto de 2016.