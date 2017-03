JBS retoma abate em unidades e reavalia retomada da capacidade produtiva

Após suspender por três dias a produção de carne bovina em 33 das 36 unidades da empresa no Brasil, a JBS retomou os abates nesta semana e agora avalia a retomada da capacidade produtiva, após o fim dos bloqueios temporários de importadores como China, Chile, Egito e Hong Kong. A suspensão foi reflexo direto da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, deflagrada em 17 de março e que acabou resultando na redução da demanda por carne, principalmente pelo bloqueio das exportações. Em nota, a empresa disse, no entanto, que "continua aguardando a definição de importantes mercados importadores, como União Europeia".

Atualmente, as unidades operam com uma redução de 35% na sua capacidade de produção. Maior produtora de carnes do mundo, a JBS tem uma capacidade diária de abate de bovinos no Brasil estimada em cerca de 35 mil cabeças de gado, o equivalente a mais de 40% da produção brasileira.

