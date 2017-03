JBS publica vídeo com carne vencida em 2013; empresa diz que imagem é de arquivo

A JBS, maior companhia de proteína animal do mundo, publicou um vídeo de 1 minuto em seu canal no Youtube na qual exalta os padrões de qualidade de sua carne, mas com a imagem de uma peça de picanha produzida em 12 de março e com data de vencimento em 11 de maio de 2013. A imagem é de um selo com as informações do produto colado por um funcionário ou uma funcionária (só as mãos aparecem) da companhia, na peça de carne nobre da marca Friboi, processada na unidade de Campo Grande (MS). Versões em português e inglês do vídeo foram publicadas entre a terça-feira, 21 e esta quarta-feira, 22, dias após a JBS ser citada na Operação Carne Fraca por supostas irregularidades em seus produtos.

Por meio de uma nota, a assessoria da JBS informou que o filme foi produzido a partir de imagens de arquivo e que "a campanha prevê novas versões e atualizações que devem ser veiculadas ao longo dos próximos dias, reforçando o compromisso da companhia com alta qualidade e segurança alimentar em todos os produtos de suas marcas", informou.

O vídeo começa com imagens de uma linha de produção da JBS e um narrador afirma que a companhia é referência mundial em qualidade e segurança alimentar. Em seguida, uma funcionária afirma estar "orgulhosa" de saber que o produto chega com qualidade e segurança ao consumidor. Entre o 12º e o 15º segundos do vídeo, aparece a imagem da etiqueta sendo colocada no produto.

Logo após, outra funcionária faz um comentário semelhante sobre a qualidade e o orgulho de trabalhar na JBS para, então, o locutor informar que "tratamos com seriedade a garantia de origem dos produtos que chegam à mesa dos consumidores". O locutor cita ainda que os mais de 230 mil funcionários da JBS têm o compromisso de fazer bem feito e sugere ao espectador que pergunte sobre a qualidade dos produtos da companhia a algum dos seus colaboradores.

"Se você conhece algum deles, pergunte sobre qualidade. Ele terá orgulho em responder (...) Qualidade é a maior prioridade da JBS e de suas marcas", conclui o narrador. O vídeo está disponível em português no endereço www.youtube.com/watch?v=JWeepGKlT4w e em inglês no www.youtube.com/watch?v=SGFnPTPyNrY.

Veja Também

Comentários