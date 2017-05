JBS: investimento da BNDESPar foi feito quando a empresa já tinha capital aberto

A JBS distribuiu comunicado sobre a Operação Bullish, deflagrada nesta sexta-feira, 12, pela Polícia Federal, reafirmando que todo o investimento do BNDES na empresa foi feito por meio da BNDESPar, seu braço de investimentos, quando a companhia já possuía ações listadas em bolsa, "em consonância com a legislação do mercado de capitais brasileiro, sem qualquer favorecimento à companhia".

"Todas as transações realizadas entre a BNDESPar e a companhia foram divulgadas ao

mercado por meio de comunicados ao mercado e fatos relevantes, disponíveis no site da CVM e no site de relações com investidores da JBS", reafirmou a empresa há pouco em comunicado distribuído por meio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

