JBS fecha frigorífico e demite 90 no interior de São Paulo

Mais um frigorífico da JBS foi fechado no interior de São Paulo. Na última quinta-feira, o grupo desativou a unidade de Guararapes, no noroeste paulista, e demitiu 90 funcionários. Eles trabalhavam na produção de charque desde 2011. A JBS alegou que o prédio precisava de uma reforma e optou pelo fechamento porque o custo da reforma seria alto. O prédio era arrendado e, segundo a JBS, havia necessidade de adequações na infraestrutura da unidade. A produção de charque foi transferida para a unidade do grupo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

O grupo já estaria em contato com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação para tratar do pagamento dos direitos trabalhistas dos 90 demitidos. Em nota, a JBS diz que negociou com o sindicato da categoria benefícios além do que é previsto pela legislação. Não foram esclarecidos, no entanto, quais são os benefícios e se algum funcionário demitido será transferido para a unidade de Santana de Parnaíba.

