Japão tem superávit comercial de 339 bi de ienes em fevereiro

O Japão registrou superávit comercial de 339,0 bilhões de ienes em fevereiro, de acordo com dados oficiais. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam resultado maior, de 310,2 bilhões de ienes.

As exportações japonesas recuaram 1,2% em fevereiro, na comparação anual, quando os economistas previam queda de 1,5%. Já as importações tiveram queda anual maior, de 6,7% no mês analisado.

As exportações do Japão para a China, por outro lado, tiveram crescimento de 5,5% em fevereiro, na comparação anual. As vendas para a Ásia recuaram 1,8%, mas aquelas para os Estados Unidos tiveram aumento anual de 2,0% e, para a Europa, mostraram crescimento de 2,5%.