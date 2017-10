Japão mantém avaliação da economia, mas vê perda de fôlego nas importações

O governo japonês manteve sua avaliação da economia, apesar dos sinais de perda de fôlego nas importações, de acordo com o relatório econômico mensal do gabinete, publicado nesta quarta-feira. O documento relativo a outubro diz que a economia continua a se recuperar em ritmo modesto.

A administração do premiê Shinzo Abe, que conseguiu um novo mandato nas eleições de domingo, elaborará um novo plano de política econômica até o fim deste ano, com o objetivo de melhorar a qualificação e a produtividade dos trabalhadores, informa o relatório.

O governo manteve em grade medida as projeções anteriores para vários setores da economia, mas rebaixou sua expectativa para as importações, com a avaliação de que há sinais de desaceleração na recuperação delas. Fonte: Dow Jones Newswires.