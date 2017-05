Japão, China e Sudeste Asiático discutem como evitar crises financeiras

Importantes lideranças do setor financeiro da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês) se reuniram com autoridades de Japão, China e Coreia do Sul nesta sexta-feira para discutir maneiras de melhorar a cooperação relativa a crises financeiras.

Em uma reunião em Yokohama, ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais discutiram revisões na Iniciativa Chiang Mai, um acordo multilateral de swap cambial estabelecido como uma rede de proteção em momentos de turbulência financeira. A iniciativa foi estabelecida após o forte queda do baht da Tailândia em 1997 gerar uma crise financeira regional.

Vinte anos após a crise financeira asiática e dez anos depois do início da crise global, líderes financeiros buscam maneiras de minimizar riscos e fortalecer seus sistemas financeiros.

Um comunicado afirmou que o Japão propôs durante o encontro que um fundo baseado em ienes seja criado para prover até US$ 40 bilhões no âmbito dos acordos de swap cambial bilaterais já existentes.

Também nesta sexta-feira, o Japão firmou um acordo bilateral de swap de até US$ 3 bilhões com a Tailândia e chegou a um acordo sobre uma iniciativa similar com a Malásia.

Em reunião "trilateral" separada, Japão, China e Coreia do Sul concordaram em cooperar para evitar turbulências financeiras causadas por riscos geopolíticos e para conter o protecionismo comercial. Fonte: Associated Press.

