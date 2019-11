Jandira Feghali: 'Queremos que pauta seja reforma tributária, emprego e renda'

Lideranças da oposição na Câmara se posicionaram contrariamente ao pacote de medidas apresentado na terça-feira pelo governo ao Congresso e pediram prioridade à reforma Tributária.

"Não aceitamos discutir essas propostas de emenda constitucional (PECs) antes da reforma tributária", afirmou a líder da minoria na Câmara, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). "Queremos que a pauta seja reforma tributária, geração de emprego e renda", afirmou.

As lideranças apelidaram as PECs enviadas pelo governo de "PECs da agiotagem". Segundo Feghali, o motivo é que as propostas tiram dinheiro de áreas como saúde e educação para priorizar bancos e juros.

O pacote apresentado na terça traz três propostas de emenda constitucional - a PEC emergencial, a PEC do pacto federativo e a PEC dos fundos públicos.