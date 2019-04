Jandira diz que apresentou requerimento para suspender votação da Previdência

A líder da minoria, deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), interrompeu a sessão de votação da reforma da Previdência, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para informar que conseguiu a assinatura de 1/5 dos parlamentares da Casa para requerimento que pede a suspensão da votação da proposta por 20 dias.

Na mesma hora, o presidente da Câmara, Rodrigo de Maia (DEM-RJ), chegava na CCJ. Ela cobrou de Maia uma resposta ao requerimento. Maia ficou conversando com a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), e nada falou.

Jandira disse que o requerimento está previsto e dá direito à sustação da votação. "Sustar a reforma por 20 dias é demanda constitucional", disse. O requerimento alega que o governo precisa apresentar os dados de impacto da reforma.