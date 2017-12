'Jamais vamos desistir da Previdência', diz Temer

Ele citou a melhora da arrecadação em novembro, disse que espera "um belíssimo Natal" com a melhoria do varejo e que esses efeitos devem "prosseguir no ano que vem" - Foto: Diário Centro do Mundo

O presidente da República, Michel Temer, voltou a defender a reforma da Previdência, disse que não vai desistir de sua aprovação e avisou que vai usar o recesso parlamentar para continuar trabalhando para conquistar os votos necessários para sua aprovação. "Quero aproveitar a presença dos nossos deputados federais para dizer que nós jamais vamos desistir da Previdência e não vamos desistir da Previdência em nome no Brasil", afirmou, em cerimônia de liberação de recursos para saneamento no Paraná, no Planalto. "Salvar a Previdência é salvar o País", completou.

Temer disse ainda que está repetindo sempre o seu discurso em favor da reforma, pois a repetição é importante para o convencimento e mais uma vez fez um apelo aos parlamentares. "Quero aproveitar a presença dos deputados para dizer que neste mês de janeiro vamos continuar esclarecendo as questões da Previdência", afirmou.

O presidente fez uma analogia com o setor de saneamento e disse que muitas vezes não interessa que as obras sejam "enterradas". "A reforma da Previdência não foi preciso desenterrar, pois ela estava sempre a mostra, sempre na superfície", destacou. "Eu encontrei muitas obras enterradas no meu governo e desenterrei todas. Nós conseguimos fazer coisas que na verdade ao longo do tempo nós todos sabíamos que estávamos soterradas, enterradas, ninguém mexia naquilo temeroso das consequências", completou.

Melhorias

Temer disse que ao desenterrar propostas e projetos o seu governo esta conseguindo recuperar a economia e disse que os efeitos disso já estão sendo sentidos. Ele citou a melhora da arrecadação em novembro, disse que espera "um belíssimo Natal" com a melhoria do varejo e que esses efeitos devem "prosseguir no ano que vem".

O presidente citou ainda medidas para auxílio de Estados e municípios e que seu governo "se preocupa com a federação como um todo".