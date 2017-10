JAC inicia venda no País de 'caminhão urbano'

O grupo SHC, do empresário Sérgio Habib, importador de veículos da chinesa JAC Motors, começa a vender no País o VUC V260, com capacidade para 1,4 tonelada de carga. Ele custa R$ 70 mil e concorre com o Hyundai HR feito pela Caoa em Anápolis (GO) e vendido a R$ 73,7 mil, e com o importado K2500, da coreana Kia, que custa R$ 74 mil.

O veículo chinês vem com ar-condicionado, rádio e câmara frontal. Segundo Habib, desde o início da crise econômica o mercado de VUCs caiu 49,4% - de 14,8 mil unidades em 2011 para 8,2 mil neste ano. Já o de caminhões semileves caiu 60,5% e o de caminhões maiores, 73,3%. A JAC espera vender inicialmente 600 unidades ao ano do V260.

Habib mantém planos de abrir fábrica de carros no País (projeto suspenso desde 2015), mas diz que a produção do V260 só será viável se as vendas atingirem de 2 mil a 3 mil unidades ao ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

