Já está tudo certo sobre relator da reforma em comissão especial, diz Joice

A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), disse na manhã desta quinta-feira, 25, que o relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara será anunciado em breve. "Já está tudo acertado. Daqui a pouquinho vocês vão saber. Acho que já já", declarou, ao chegar à residência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que é quem deve anunciar o nome.