Ivete Sangalo será estrela de campanha de estímulo à economia de energia

A cantora Ivete Sangalo será a estrela da campanha para estimular a população a evitar desperdícios de energia. As peças publicitárias serão veiculadas em cadeia nacional de rádio, TV e internet a partir dessa terça-feira, 7, por um período de 15 dias. A campanha é contratada pelas distribuidoras e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A propaganda terá como objetivo envolver todos os entes da família para adotar medidas de redução de consumo de eletricidade. Por isso, o marido da artista, o nutricionista Daniel Cady, também vai participar das filmagens. O casal tem um filho de sete anos, e a cantora está grávida de gêmeas.

A campanha foi solicitada pelo governo no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), órgão presidido pelo Ministério de Minas e Energia. O motivo é a falta de chuvas e a situação crítica dos reservatórios das principais hidrelétricas do País. Embora o abastecimento esteja garantido, pois as termelétricas serão acionadas, a energia vai ficar mais cara. Com o reajuste das bandeiras tarifárias já a partir de novembro, os clientes devem ficar atentos para adotar medidas que evitem sustos nas contas de luz.

Produzida pela agência Artplan, a campanha será financiada com recursos das distribuidoras de energia, que são obrigadas a recolher 0,5% de sua receita operacional líquida para um fundo e aplicar os recursos em projetos de eficiência energética. O orçamento deve girar em torno de R$ 20 milhões.

Na campanha realizada em 2015 pela Aneel e pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), a atriz Taís Araújo foi a escolhida para apresentar o sistema de bandeiras tarifárias, que acabava de ser criado.