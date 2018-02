Itaú Unibanco tem lucro líquido recorrente de R$ 6,280 bi no 4º tri (+7,95%)

O Itaú Unibanco registrou lucro líquido de R$ 6,280 bilhões no quarto trimestre de 2017, aumento de 7,95% em relação ao mesmo período de 2016, de R$ 5,817 bilhões. Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, de R$ 6,254 bilhões, foi vista leve alta de 0,4%.

O número veio em linha com projeções de analistas do mercado financeiro. A média de sete casas consultadas pelo Prévias Broadcast (BB Investimentos, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Deutsche Bank, JPMorgan e UBS) indicava cifra de R$ 6,230 bilhões para o banco no período. O Prévias Broadcast considera que o resultado veio em linha com as projeções quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.

O lucro do Itaú no quarto trimestre foi influenciado, conforme explica o banco, em relatório que acompanha as suas demonstrações financeiras, por maiores receitas com prestação de serviços, principalmente com o impulso em cartões. Foi compensado, em partes, por uma menor margem financeira com clientes, aumento do custo de crédito e das despesas operacionais (não decorrentes de juros).

No ano de 2017, o lucro líquido recorrente somou R$ 24,879 bilhões, representando um incremento de 12,32% frente a 2016, quando somou R$ 22,150 bilhões.

"Em 2017, apresentamos resultados sólidos. No Brasil, a conjunção de fatores favoráveis, como juros baixos e inflação sob controle, prenunciam um cenário positivo para 2018, com boas perspectivas de crescimento econômico e maior demanda por crédito", destacou o presidente do Itaú, Candido Bracher.

A carteira de crédito total ajustada do Itaú atingiu R$ 593,7 bilhões ao final de dezembro, com aumento de 3,2% ante setembro. Em um ano, porém, os empréstimos encolheram 0,8%. Considerando as operações do Citi, a carteira do Itaú foi de R$ 600,1 bilhões, expansões de 4,3% e 0,3%, respectivamente. "A retomada da atividade econômica e dos índices de confiança do consumidor impulsionaram aumento na demanda por crédito", avalia Bracher.

O Itaú destaca em release à imprensa, que ao longo de 2017, verificou a retomada gradual da concessão de crédito, com aumento da demanda em diversas linhas. No último trimestre de 2017, a carteira de veículos para pessoas físicas atingiu seu ponto de inflexão, apresentando crescimento de 1,4% em relação ao trimestre anterior, a primeira elevação em 21 trimestres. O banco destaca o crescimento dos ramos de crédito imobiliário, cartões de crédito e de micro, pequenas e médias empresas.

"O crescimento da nossa concessão de crédito e demanda por produtos bancários nos últimos dois trimestres nos encoraja a seguir expandindo nossa atividade de financiamento, principalmente ao consumo, e de crédito a micro, pequenas e médias empresas", acrescenta Bracher.

De acordo com o executivo, além da expansão das operações em 2018, o Itaú estará voltado para as "importantes transformações" que a economia global e a nova dinâmica do mercado requerem como, por exemplo, a utilização digital em larga escala. Ele destaca ainda que a economia brasileira já mostrou sinais de recuperação.

Os ativos totais do Itaú somaram R$ 1,504 trilhão no quarto trimestre, aumento de 5,4% ante os três meses anteriores, de R$ 1,466 trilhão. Na comparação com o quarto trimestre de 2016, quando estavam em cerca de R$ 1,427 trilhão, houve aumento de 5,39%.

Seu patrimônio líquido foi a R$ 126,924 bilhões de setembro a dezembro, elevação de 9,8% em 12 meses e de 2,7% na comparação com os três meses anteriores. O retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROE) do Itaú alcançou 21,9% no quarto trimestre ante 21,6% no terceiro e 20,7% no quarto trimestre de 2016. Em 2017, a rentabilidade do banco foi a 21,8% ante 20,3% em 2016

Resultado líquido e recorrente

O Itaú publicou ainda lucro líquido de R$ 5,821 bilhões no quarto trimestre, aumento de 5,02% em relação ao mesmo intervalo de 2016, de R$ 5,543 bilhões. Em comparação com o terceiro trimestre, que era de R$ 6,077 bilhões, teve queda de 4,21%. Em 2017, neste conceito, o lucro líquido alcançou R$ 23,965 bilhões, um aumento de 10,75% frente a 2016.

As principais diferenças entre o lucro líquido e o resultado recorrente no quarto trimestre, conforme explica o banco em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, foram R$ 277 milhões com a integração do Citi, amortização de ágio, contingências fiscais e obrigações legais, dentre outros.