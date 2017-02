Itaú Unibanco repassa redução da Selic para linhas de crédito

O Itaú Unibanco anunciou nova redução de juros, na sequência de um novo corte da Selic por parte do Banco Central, anunciado nesta noite de quarta-feira, 22. O banco repassará, conforme nota à imprensa, o corte integral da taxa básica, de 0,75 ponto, para pessoas físicas e jurídicas.

"Acreditamos que a política monetária vem sendo conduzida de forma a beneficiar o crescimento econômico sustentável num ambiente de baixa inflação", afirma Roberto Setubal, presidente do Itaú Unibanco, em nota.

A redução dos juros será estendida, segundo o Itaú, a todos os clientes que utilizam as linhas de empréstimo pessoal, cheque especial, cartão de crédito e financiamento de veículos. Para as micro e pequenas empresas, houve corte nas taxas do cheque especial, capital de giro e contas garantidas.

