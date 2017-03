Itaú Unibanco reduz taxa do rotativo em média 4 pontos porcentuais

O Itaú Unibanco anuncia a redução da taxa do rotativo, em média caindo 4 pontos percentuais. "No maior caso, a queda será de 7 pontos percentuais em relação aos preços praticados hoje. Clientes que utilizarem o rotativo com histórico de pontualidade terão acesso a taxas de 1,99% a 9,90% a.m.", afirma o diretor executivo da área de cartões, Marcos Magalhães, em informa sobre a adequação às novas regras para o financiamento do saldo devedor das faturas de cartões de crédito, nos termos das regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, a partir do dia 3 de abril.

Ainda segundo o comunicado, a instituição vai praticar taxas de juros no rotativo do cartão de crédito similares às taxas atuais do crédito parcelado.

O banco oferece a alternativa de que quando o cliente entrar no rotativo, na fatura seguinte, o valor será composto pelo saldo devedor das faturas anteriores, acrescido do pagamento mínimo dos encargos do mês e do pagamento mínimo dos gastos do mês. Outra opção é parcelamento da fatura, em até 24 parcelas fixas, com taxas reduzidas em torno de 2 pontos percentuais, ficando entre 0,99% e 8,90% a.m.

O cliente ainda pode escolher o valor que deseja pagar de entrada (entre o da menor parcela oferecida para o parcelamento da fatura e o valor do pagamento mínimo) com o restante sendo financiado em 12 parcelas com a mesma taxa oferecida no parcelamento da fatura.

Veja Também

Comentários