Itaporã recebe atendimento móvel da Caixa na próxima segunda-feira

O Caminhão-Agência vai ficar até a sexta-feira (29) na avenida São José, Praça Central e funcionará das 08h às 14h - Foto: Imagem meramente ilustrativa

O município de Itaporã, a 182 km de Campo Grande, vai receber a partir de segunda-feira (25) uma unidade móvel de atendimento. A iniciativa é para atender a todos os cidadãos que estão com dificuldades e dúvidas em relação ao auxílio emergencial.

O Caminhão-Agência vai ficar até a sexta-feira (29) na avenida São José, Praça Central e funcionará das 08h às 14h. O local foi escolhido por ser de fácil acesso e permitir a livre circulação de pessoas. No Caminhão, a população terá à disposição todo o atendimento necessário para o recebimento do Auxílio Emergencial.

O público-alvo dessa ação são os beneficiários do Auxílio Emergencial de Itaporã e cidades vizinhas. A iniciativa visa atender a todos os cidadãos com qualidade e garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa, nessa que é a maior ação de bancarização da história do país.