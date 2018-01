Itaipu e MME terão cooperação em programa de mobilidade sustentável do governo

A Itaipu Binacional e o Ministério de Minas e Energia (MME) assinam na próxima terça-feira, 16, um acordo de cooperação técnica para implementação de um Programa de Mobilidade Sustentável nos ministérios do governo federal, por meio da realização de estudos baseados no desenvolvimento de projetos pilotos de interesse comum, com foco em energia e mobilidade sustentável.

O programa será coordenado pelo MME e terá suporte técnico de Itaipu, com a intenção de ser expandido para os demais ministérios que tenham ações relacionadas com o tema, com o propósito de cumprir os compromissos assumidos pelo Brasil na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP-21), de reduzir as emissões em 37%, para até 2025, e de 43% até 2030.

O primeiro projeto a ser desenvolvido por meio do programa, na área geográfica da Esplanada dos Ministérios, vai monitorar a utilização dos veículos elétricos e o abastecimento nos eletropostos, contabilizando as emissões de CO2 evitadas. Também vai analisar os possíveis impactos desses veículos na rede elétrica e testar a integração do veículo elétrico em redes inteligentes e sistemas de armazenamento de energia.

Outro objetivo é identificar novos modelos de negócio para o setor elétrico, vinculados ao tema, e estudar mecanismos técnicos, econômicos e financeiros para viabilizar escala do projeto piloto.

O coordenador do Programa de Mobilidade Elétrica de Itaipu, Celso Novais, salienta que Itaipu detém as competências necessárias para dar suporte à implantação do Programa pelo MME, por causa suas pesquisas de longa data relacionada à mobilidade.

Desde 2006, a usina desenvolve pesquisas e mantém cooperação com diversas empresas sobre o tema. Por meio do Programa Veículo Elétrico, já montou mais de 100 veículos elétricos, incluindo caminhões, ônibus elétricos e até um avião elétrico tripulado. Também desenvolve pesquisas para a nacionalização de produtos e componentes, desenvolvimento de baterias, sistemas de armazenamento de energia e soluções de infraestrutura para abastecimento de veículos elétricos.

A assinatura do acordo ocorrerá durante visita do ministro de Minas e Energia (MME), Fernando Coelho Filho, a Itaipu, para inauguração do novo Centro de Inovação em Mobilidade Elétrica Sustentável (CI-MES).