Itaipu assinará acordo de cooperação com China Three Gorges em Pequim

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna, assinará em Pequim, na sexta-feira, 1º de setembro, um acordo de cooperação com a China Three Gorges Corporation. A solenidade deverá contar com a participação do presidente do Brasil, Michel Temer, e do presidente da República Popular da China, Xi Ping.

Vianna integra a comitiva oficial do Ministério de Minas e Energia. Antes da reunião, estão previstos vários encontros bilaterais entre os dois presidentes e autoridades brasileiras e da China, hoje a maior parceira comercial do Brasil. Temer viaja acompanhado por ministros, governadores e parlamentares.

O acordo entre as duas empresas prevê a realização de seminários técnicos para troca de conhecimentos em temas operacionais, seminários setoriais, estágios para jovens engenheiros, projetos de pesquisa que fortaleçam os parques tecnológicos e cooperação em projetos de responsabilidade social e desenvolvimento regional.

"O documento de cooperação reforça o bom relacionamento que Itaipu já mantém com a holding chinesa", diz a Itaipu, em comunicado.

Ao longo da construção e implantação das unidades geradoras de Itaipu - e até mesmo nos estudos preliminares -, vários grupos de engenheiros chineses vieram ao Brasil para conhecer a binacional e aprender com o processo que resultou neste empreendimento entre dois países.

